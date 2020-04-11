Академик РАН рассказал о самом скором варианте снятия самоизоляции

При самом благоприятном сценарии режим самоизоляции в России может закончиться уже в июне, считает ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Точных и научно обоснованных прогнозов, когда в России пойдет на спад эпидемия коронавируса, сейчас не может дать никто, подчеркнул ученый.

В июне режим самоизоляции можно будет отменить, только если россияне станут придерживаться жесткого карантина и не будут выходить на улицу.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — заявил академик в интервью «Парламентской газете».

Напомним, что за последние сутки число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло с 50 до 73.