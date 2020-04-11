Власти Татарстана утвердили постановление о дополнительных выплатах семьям с детьми до 7 лет

Кабмин Татарстана утвердил порядок выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет, назначенных президентом РФ Владимиром Путиным. Ежемесячно такие семьи должны получать дополнительно сумму в 50% от прожиточного минимума на ребенка.

Рассчитывать на такую выплату могут семьи, где размер дохода на человека ниже прожиточного минимума.

Документ утверждает список документов которые должны предоставить родители или опекуны. Условия при которых семьи могут рассчитывать на эти деньги и основания для отказа со стороны чиновников.

Ранее указ о соответствующих выплатах утвердил Рустам Минниханов. О необходимости поддержки семей в условиях самоизоляции и приостановки многих бизнесов заявил на этой неделе Путин, позже он подписал ряд документов о социальной поддержке, среди которых был и этот указ.