Forbes составил список миллиардеров-холостяков

Фото: LetterOne Group

Журнал Forbes отобрал 17 миллиардеров с российскими корнями из списка самых богатых людей планеты. Всех участников рейтинга объединяет их семейный статус: на сегодня эти бизнесмены не состоят в браке.

Первым в списке стоит основной владелец «Альфа-Групп» и LetterOne Михаил Фридман, чье состояние оценивается в $13 млрд.

Далее следуют владелец инвесткомпании Millhouse и английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович ($11,3 млрд) и бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров ($11,2 млрд).

В топ-5 также фигурируют бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев ($6,6 млрд) и депутат Госдумы Андрей Скоч ($6,3 млрд).

В список вошли, например, основатель Telegram Павел Дуров и создатель сервисов онлайн-знакомств «Мамба», Badoo и Bumble Андрей Андреев.