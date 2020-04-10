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В Татарстане появится новая цель для получения пропуска

16:58, 10.04.2020
В Татарстане появится новая цель для получения пропуска
Фото: скриншот

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин сообщил, что в понедельник появится новая цель получения пропуска на выход из дома — посещение многофункционального центра или Пенсионного фонда.

Кроме того, к понедельнику будет переориентирована горячая линия по работе сервиса по СМС-пропускам (8 800 250 9033) на вопросы жителей Татарстана, которые будут возникать при регистрации безработным и получения пособия.

МФЦ начнут работать с 13 апреля по предварительной записи.

Ранее в Минтруде Татарстана разъяснили, как подавать заявление о постановке на учет в качестве безработного.

Общество Татарстан
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