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Минобрнауки РФ не отменит госэкзамены и защиту дипломов из-за коронавируса

21:01, 10.04.2020
Минобрнауки РФ не отменит госэкзамены и защиту дипломов из-за коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Минобрнауки РФ не будет отменять в этом году государственные экзамены и защиты дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Как пояснил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, в ведомстве исходят из того, что все экзамены и защиты дипломов, а также вступительные испытания можно провести в онлайн-режиме, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Напомним, с 16 марта Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ прорабатывает вариант с проведением защиты вузовских дипломов в заочном формате.

ОбществоОбразование
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