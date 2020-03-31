Минобрнауки РФ рассматривает вариант заочной защиты дипломов вузов

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Минобрнауки РФ прорабатывает вариант с проведением защиты вузовских дипломов в заочном формате из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

«Прорабатываем оба варианта [очный и заочный]. По апрелю станет ясно [какой из них будет более целесообразным]», — заявил он в интервью телеканалу «Россия-24».

Глава Минобрнауки отметил, что в случае заочной сдачи дипломов слабым местом является механизм контроля. Для предупреждения таких случаев министерство будет использовать систему распознавания лиц.

Кроме того, Фальков подчеркнул, что дистанционная защита дипломных работ скоро станет нормой. Также он добавил, что сейчас ведутся соответствующие переговоры с одной из российских компаний.

Ранее сообщалось, что Министерство науки и высшего образования РФ переносит сроки зачисления и вступительных экзаменов в вузы. Из-за пандемии коронавируса подача документов будет отложена на 2—4 недели.

