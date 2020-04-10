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Загитова показала, как готовится к ЕГЭ во время самоизоляции в Казани

18:39, 10.04.2020 1
Загитова показала, как готовится к ЕГЭ во время самоизоляции в Казани
Фото: vk.com/s70ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем «Инстаграме» поделилась фотографией и видео подготовки к выпускным экзаменам.

«Кто тоже готовится к ЕГЭ?» — написала фигуристка в сторис.

Загитова в эти дни находится в самоизоляции в Казани в доме своих родителей. В нынешнем учебном году она заканчивает школу и будет сдавать ЕГЭ. Ее спортивная школа «Самбо-70» ушла на карантин, в том числе отделение «Хрустальный» вместе с группой тренера Этери Тутберидзе.

Ранее фигуристка выложила несколько сторис, в одном из которых показывает стойку на руках.

СпортФигурное катание
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05:42
    Молодец Алина наша!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Почему в Казани не в Ижевске????????
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