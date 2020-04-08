Загитова выложила новые фото с самоизоляции в Казани

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась новыми фотографиями в своем аккаунте в «Инстаграме».

17-летняя фигуристка выложила несколько сторис, в одной из которых показывает стойку на руках.

«Когда нечего делать, можно и на голове постоять», — подписала Загитова фотографию.

Спортсменка, которая в эти дни находится в самоизоляции в Казани, по всей видимости, тренируется под руководством своего отца, Ильназа Загитова — хоккейного тренера. Об этом фигуристка намекнула в другом сторис.

«Когда папа — тренер», — написала Загитова под фотографией, где она сидит на полу с усталым видом.

Напомним, в конце 2019 года она объявила о приостановке профессиональной карьеры, но уже в начале января возобновила тренировки на льду.

Загитова на время самоизоляции приехала в Казань к родителям. В нынешнем учебном году она заканчивает школу и будет сдавать ЕГЭ. Ее спортивная школа «Самбо-70» ушла на карантин, в том числе отделение «Хрустальный» вместе с группой тренера Этери Тутберидзе.