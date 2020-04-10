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В Татарстане утвердили список болезней, требующих строгой самоизоляции

16:33, 10.04.2020 2
В Татарстане утвердили список болезней, требующих строгой самоизоляции
Фото: realnoevremya.ru

Оперативный штаб Татарстана принял новые решения для предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

«Реальное время» публикует полный список решений:

  • утвержден перечень заболеваний, требующих жесткий режим самоизоляции. В этот перечень войдут болезни эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), болезни органов дыхания из числа хронических обструктивных легочных болезней, астмы, бронхоэктатической болезни, болезней системы кровообращения (сердце и нарушение легочного кровообращения), наличие трансплантированных органов и тканей, болезней мочеполовой системы (хронические болезни почек), злокачественные новообразования любой локализации, острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз и другие;
  • остается приостановленной работа торговых, торгово-развлекательных центров (комплкесов), розничных рынков, за исключением находящихся в них аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и товары первой необходимости. Со следующей недели предоставляется возможность возобновить работу объектов, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг мобильной связи, но обязательно имеющих отдельный вход с улицы и выполняющих санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора;
  • продолжается запрет на вход в парки, лесопарки и нахождение в них. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих данные объекты;
  • во время осуществления транспортных услуг легковыми такси не допускается перевозка более двух пассажиров (без учета несовершеннолетних лиц) и без использования водителем и всеми пассажирами средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);
  • с 11.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запрещено посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении). В траурной процессии могут одновременно принять участие не более 20 человек;
  • с 13.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки прием заявлений и документов о предоставлении государственных, муниципальных и иных услуг в многофункциональных центрах РТ не осуществляется. Исключением является прием по предварительной записи на определенную дату и время в отношении услуг, по которым не предусмотрена подача заявлений (запросов) в электронном виде через порталы государственных и муниципальных услуг и официальные сайты органов государственной власти и органов местного самоуправления;
  • на этой неделе 17 системообразующих предприятий Республики Татарстан, перечень которых утвержден Правительством РФ, возобновили работу. Со следующей недели смогут возобновить работу предприятия, осуществляющие деятельность по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг для непрерывно действующих организаций и системообразующих предприятий, заработавших на этой неделе крупных промышленных предприятий Республики Татарстан.

Решения лягут в основу Постановления Кабинета министров Республики Татарстан, которое в ближайшее время будет опубликовано.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Реабилитационные центры когда откроются?
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  • Анонимно 09:53
    А беременные почему в этот список не входят?!
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