16 апреля в Казань и Уфу прибудет вывозной рейс из Бангкока
Посольство РФ в Таиланде сообщило о трех новых вывозных рейсах авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7. Они запланированы на период с 12 по 16 апреля из Бангкока в регионы России
Так, 16 апреля в 14.15 (10.15 мск) вылетит рейс «Уральских авиалиний» по маршруту Бангкок — Иркутск (дозаправка) — Казань — Уфа.
Ранее Россия возобновила авиасообщение для возвращения граждан из-за рубежа.Общество БашкортостанТатарстан
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