16 апреля в Казань и Уфу прибудет вывозной рейс из Бангкока

Посольство РФ в Таиланде сообщило о трех новых вывозных рейсах авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7. Они запланированы на период с 12 по 16 апреля из Бангкока в регионы России

Так, 16 апреля в 14.15 (10.15 мск) вылетит рейс «Уральских авиалиний» по маршруту Бангкок — Иркутск (дозаправка) — Казань — Уфа.

Ранее Россия возобновила авиасообщение для возвращения граждан из-за рубежа.