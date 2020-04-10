Кормье намерен продлить контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Патрис Кормье готов продлить контракт с казанским клубом. На данный момент стороны уже ведут переговоры о новом соглашении с хоккеистом.

«Я бы хотел остаться, но пока не могу вдаваться в детали переговоров. Надеюсь, все сложится хорошо, и я еще помогу «Ак Барсу», — сказал Кормье.

29-летний канадский хоккеист перешел в казанский клуб перед сезоном-2019/20. В прошедшем сезоне Кормье сыграл за «Ак Барс» в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 24 очка (11+13) очков. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» намерен продлить контракты с вратарем Тимуром Биляловым и защитниками Дмитрием Юдиным и Романом Рукавишниковым.