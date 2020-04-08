«Ак Барс» продлит контракт с Рукавишниковым

«Ак Барс» намерен сохранить в своем составе защитника Романа Рукавишникова. Об этом сообщил представитель хоккеиста Сергей Исаков.

«Ситуация по продлению контрактов сейчас по понятным причинам вялотекущая. Могу сказать, что есть договоренности о продлении контакта у Рукавишникова в Казани», — заявил Исаков.

Рукавишников перешел в «Ак Барс» в ноябре 2019 года в результате обмена на защитника Игоря Ожиганова, уехавшего в питерский СКА. В составе казанцев он провел 36 матчей и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности +9.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий «Ак Барса» Степан Санников в летнее межсезонье может перейти в новосибирскую «Сибирь».