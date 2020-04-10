В Татарстане продлили реализацию программы «Наш двор»

Руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова сообщила о продлении реализации программы «Наш двор» до 2024 года.

«Решение о расширении сроков программы с 3 до 5 лет объясняется неопределенной ситуацией в экономике, в которой оказалась вся страна. Будет произведено перераспределение по графику реализации программы — часть дворов, в которых благоустройство запланировано на 2020 год, переместятся на следующий год», — сообщила она.

По ее словам, программа будет реализована в полном объеме. В рамках программы будут благоустроены все дворы многоквартирных домов старше 2014 года постройки, в которых ранее не проходил ремонт по программам республиканского министерства транспорта.

Ранее в Татарстане запустили сайт и горячую линию по президентской программе «Наш двор». На ресурсе уже опубликованы планы-схемы дворов Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Пользователи сайта смогут поделиться своим мнением о благоустройстве двора или позвонить на горячую линию по номеру 8 (800) 275-20-20.