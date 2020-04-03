Минниханов поручил проработать вопрос выдачи разрешения продавать семена и рассаду

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил кабмину РТ проработать вопрос выдачи разрешения на продажу саженцев, семян и рассады. Сейчас они не входят в список товаров первой необходимости и поэтому их продажа запрещена. Об этом «Реальному времени» сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, в выходные большое количество татарстанцев проводят на своих приусадебных участках, о чем свидетельствует статистика по самым популярным запросам СМС-разрешений на выход.

«Чтобы люди, находящиеся на самоизоляции на дачах, могли с пользой провести высвободившееся время, кабинет министров готовит соответствующее решение», — отметила Галимова.

Стоит отметить, что в системе пропусков зарегистрировались уже более 200 тыс. татарстанцев.