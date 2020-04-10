Плазма выживших: новое в лечении COVID-19, «перегибы профилактики» и вторая волна осенью

Первая волна кончится к июню, вторая начнется в сентябре

Чтобы эпидемия COVID-19 перешла в режим обычного сезонного заболевания, нужно, чтобы иммунитет к коронавирусу появился у 75% населения Земли. Поэтому у человечества есть только два варианта спасения от пандемии: вакцина (ждать которую придется несколько месяцев) и максимальная самоизоляция. Главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов и главный внештатный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов сегодня рассказывали о новом в профилактике и лечении коронавирусной инфекции.

В России сейчас идет подъем первой волны COVID-19. Вакцину для профилактики нового вируса уже разработали, но пока идут клинические испытания, использовать ее, конечно, не могут. «Широко применять вакцину можно будет в лучшем случае поздней осенью, по моим предположениям», — рассказал Халит Хаертынов. Поэтому цель всеобщей изоляции — не допустить взрыва, а оставить кривую заболеваемости плавной.



— Ожидается, что снижение заболеваемости произойдет к июню, но не исключен подъем к сентябрю. Это может случиться по той причине, что люди еще не выработали коллективный иммунитет, — пояснил Хаертынов.

«Ожидается, что снижение заболеваемости произойдет к июню, но не исключен подъем к сентябрю. Это может случиться по той причине, что люди еще не выработали коллективный иммунитет», — пояснил Хаертынов. Фото kazanfirst.ru

Новое в лечении: плазму крови переболевших вводят «тяжелым» пациентам

Главный инфекционист республики рассказал о новом методе лечения, который применяют сейчас в московских клиниках: плазму крови выздоровевших от COVID-19 людей вводят тяжелым пациентам. В такой плазме содержатся антитела против болезни, которые помогают организму бороться с вирусом эффективнее. По словам Хаертынова, «это дает положительный терапевтический эффект». Медики рассказали, что с высокой степенью вероятности этот метод будет использоваться и в Татарстане.

А вот как определять, у кого есть антитела к вирусу, а у кого нет, — пока вопрос. Хаертынов согласился с тем, что имеет смысл проводить тест на антитела потенциально здоровым людям (ведь они могли переболеть бессимптомно), но вряд ли эта система будет повсеместно использоваться в ближайшее время — ресурсов на это пока не хватит.

Спикеры развеяли несколько «паникерских» опасений в части профилактики коронавируса в изоляции. Фото Максима Платонова

Пакеты из магазина и уличную одежду обрабатывать антисептиком не надо

Спикеры развеяли несколько «паникерских» опасений в части профилактики коронавируса в изоляции.

Не обязательно специально обрабатывать пакеты и упаковки из магазина дезинфицирующими средствами. Вирус не может долго выживать на поверхностях.

Не нужно обрабатывать и брызгать антисептиком одежду, в которой вы приходите с улицы. Это нужно только в том случае, если у вас есть прямой контакт с большим количеством больных (а значит, если вы медик. Но и в этом случае после контакта с больными вас и вашу одежду тщательно обрабатывают в больничных условиях).

Защитные очки и даже маски бессмысленно носить на улице, если в радиусе метра от вас нет других людей. То же касается личного автомобиля: ехать в маске за рулем одному в машине — занятие совершенно бессмысленное, лучше приберечь маску для более подходящего случая.

Ни имбирь, ни лимон противовирусным действием не обладают. Они просто повышают иммунитет, как и многие другие витаминсодержащие продукты.

Екатерина Аблаева