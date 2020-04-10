Российские предприятия получили задание нарастить производство медтехники в 30 раз за три месяца

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Российские власти поручили предприятиям нарастить производство медицинской техники. К июлю показатель должен вырасти в 30 раз.

Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров рассказал, что за апрель производство медоборудования должно быть увеличено в 8 раз, за май — в 25 раз, а за июнь — в 30 раз.

«Предприятия наращивают свои объемы выпуска медицинской техники, как в Великую Отечественную войну», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что по итогам 2019 года чистая прибыль Казанского медико-инструментального завода (КМИЗ) выросла на 12% до 51,1 млн рублей.

