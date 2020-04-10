Прибыль КМИЗа выросла на 12%, до 51 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В 2019 году чистая прибыль Казанского медико-инструментального завода (КМИЗ) по РСБУ составила 51,1 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 12%.

Согласно отчетности предприятия, выручка выросла приблизительно на 20 млн, до 538,4 млн рублей.

Предприятию удалось снизить себестоимость продаж до 368,6 млн рублей, а также сократить коммерческие расходы до 51,5 млн рублей.

Таким образом, прибыль от продаж оказалась почти на 40 млн рублей выше, чем годом ранее.

Напомним, КМИЗ планировал запустить собственное производство игл для шприцев. В России каждый год ввозится эта продукция на сумму около 3 млрд рублей.

