Индекс самоизоляции в Казани составил 4,2 балла

На утро пятницы, 10 апреля, в Казани индекс самоизоляции составил 4,2 балла. Как указывает «Яндекс», это означает, что на улицах города почти никого нет.

При этом в Набережных Челнах зафиксирован индекс в 4,1 балла, а в Нижнекамске — 4,3 балла.

Напомним, что «Яндекс» запустил проект «Индекс самоизоляции», который приблизительно показывает, как много жителей города остается дома в период карантинных мер. Сервис использует данные различных приложений компании.