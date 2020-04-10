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Индекс самоизоляции в Казани составил 4,2 балла

09:13, 10.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Индекс самоизоляции в Казани составил 4,2 балла

На утро пятницы, 10 апреля, в Казани индекс самоизоляции составил 4,2 балла. Как указывает «Яндекс», это означает, что на улицах города почти никого нет.

При этом в Набережных Челнах зафиксирован индекс в 4,1 балла, а в Нижнекамске — 4,3 балла.

Напомним, что «Яндекс» запустил проект «Индекс самоизоляции», который приблизительно показывает, как много жителей города остается дома в период карантинных мер. Сервис использует данные различных приложений компании.

Общество Татарстан
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