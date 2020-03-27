МВФ объявил о начале рецессии мировой экономики

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию, «такую же ужасную или даже хуже», которая была во время финансового кризиса 2008—2009 годов.

По ее словам, экономика должна восстановиться в 2021 году, пишет ТАСС. Она подчеркнула, что это может произойти, только если «удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью».

Ранее стало известно, что Центробанк не ожидает рецессии в российской экономике по итогам 2020 года.

