Более 100 тысяч татарстанцев посетили сайт Yardam.ru со дня запуска

Портал с полезными сервисами и услугами во время самоизоляции Yardam.ru посетили более 100 тыс. татарстанцев со дня его запуска.

Большей популярностью среди посетителей пользуются сервисы по доставке готовой еды и продуктов, образованию.

Сейчас на платформе представлено более 380 цифровых сервисов и услуг для комфортной жизни жителей республики во время режима самоизоляции: доставка готовой еды, продуктов питания и лекарств, психологическая помощь, федеральные и республиканские горячие линии, образовательные ресурсы, сервисы для удаленной работы, бизнеса и онлайн-взаимодействия с государством.

Во всех разделах есть республиканские поставщики товаров и услуг, включая частные и государственные учреждения. Ежедневно на портале в среднем появляются около 40 новых цифровых инструментов, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Сайт Yardam.ru был запущен 30 марта.