Минниханов поучаствовал в заседании о военном сотрудничестве с другими странами

Президент Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи принял участие в заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Его провел президент России Владимир Путин, в заседании приняли участие руководители ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе мероприятия глава республики отметил, что в целом в Татарстане работают 225 крупных предприятий. Минниханов уточнил, что 71 предприятие пока не работает, но этот вопрос будет рассматриваться.

По его словам, главным условием для возобновления работы промышленных предприятий является соблюдение всех требований и санитарно-эпидемиологических норм Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба президента РТ.