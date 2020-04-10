В Татарстане продлили приостановку приема граждан на участках мировых судей

В Татарстане до 30 апреля приостановлены личные приемы граждан на участках мировых судей республики, а также ограничен доступ посетителей, не являющихся участниками процессов.

Исключение составят только безотлагательные процессы. В их перечень входят: процессы об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3—5 статьи 29.6 КоАП РФ, о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста, а также об обеспечении иска.

Как отмечает пресс-служба Минюста России, во время действия таких ограничений следует подавать все документы в суд с помощью почты.

Ранее прием граждан на участках мировых судей был ограничен до 10 апреля.