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В Татарстане продлили приостановку приема граждан на участках мировых судей

03:37, 10.04.2020 1
В Татарстане продлили приостановку приема граждан на участках мировых судей
Фото: minjust.tatarstan.ru

В Татарстане до 30 апреля приостановлены личные приемы граждан на участках мировых судей республики, а также ограничен доступ посетителей, не являющихся участниками процессов.

Исключение составят только безотлагательные процессы. В их перечень входят: процессы об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3—5 статьи 29.6 КоАП РФ, о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста, а также об обеспечении иска.

Как отмечает пресс-служба Минюста России, во время действия таких ограничений следует подавать все документы в суд с помощью почты.

Ранее прием граждан на участках мировых судей был ограничен до 10 апреля.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    список безотлагательных процессов к мировым судьям отношения не имеет
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