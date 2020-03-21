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Участки мировых судей Татарстана приостановили личные приемы граждан

01:30, 21.03.2020
Участки мировых судей Татарстана приостановили личные приемы граждан
Фото: minjust.tatarstan.ru

С 19 марта по 10 апреля ограничиваются личные приемы граждан на участках мировых судей Татарстана. Также будет ограничен доступ посетителей, не являющихся участниками процессов. Такие меры связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Исключение сделают только для безотлагательных процессов об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. Кроме того, послабления будут действовать для дел, рассматриваемых в приказном или упрощенном порядке, сообщается на сайте Минюста РТ.

Напомним, несколько министерств Татарстана также ограничили личный прием граждан.

ОбществоВласть Татарстан
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