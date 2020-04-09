Наиль Маганов вошел в новый совет директоров КХЛ

Сегодня путем заочного голосования был избран новый совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает официальный сайт организации.

В него вошел 21 представитель, большинство из которых занимают руководящие должности в клубах КХЛ.

Среди новых членов совета директоров КХЛ оказался и генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Наиль Маганов. Также членство получили президент КХЛ Алексей Морозов, председатель совета директоров лиги Геннадий Тимченко, а также Роман и Аркадий Ротенберги.

Напомним, ранее КХЛ досрочно завершила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса.