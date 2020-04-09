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В Елабуге возобновили строительство полилингвальной школы

17:39, 09.04.2020
В Елабуге возобновили строительство полилингвальной школы
Фото: mon.tatarstan.ru

В Елабуге возобновили работы практически на всех строительных объектах, согласно постановлению Кабинета министров РТ.

Так, продолжилось строительство полилингвальной школы в четвертом микрорайоне Елабуги.

Строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 55%, из 716 млн рублей уже освоено 445 млн рублей.

По состоянию на сегодняшний день рабочие завершают работы по наружному фасаду, благоустройству внутренних перегородок, проводят электричество, вентиляцию.

Планируется, что школа будет достроена в августе этого года, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что в Елабуге открылся новый детский сад №40 «Созвездие» с обучением на трех языках. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, оно является частью полилингвального комплекса.

ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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