В Елабуге возобновили строительство полилингвальной школы

В Елабуге возобновили работы практически на всех строительных объектах, согласно постановлению Кабинета министров РТ.

Так, продолжилось строительство полилингвальной школы в четвертом микрорайоне Елабуги.

Строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 55%, из 716 млн рублей уже освоено 445 млн рублей.

По состоянию на сегодняшний день рабочие завершают работы по наружному фасаду, благоустройству внутренних перегородок, проводят электричество, вентиляцию.

Планируется, что школа будет достроена в августе этого года, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что в Елабуге открылся новый детский сад №40 «Созвездие» с обучением на трех языках. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, оно является частью полилингвального комплекса.

