В Елабуге открылся новый детсад с обучением на трех языках

В Елабуге открылся новый детский сад №40 «Созвездие», который был возведен в микрорайоне «Колосовка».

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, оно является частью полилингвального комплекса. Воспитанники будут обучаться здесь сразу на нескольких языках — русском, татарском и английском.

Отмечается, что в штат принимали воспитателей, владеющих в совершенстве английским или татарским языками.

Так, планируется, что до обеда будет вестись обучение на английском языке, а после обеда — на татарском. В перерыве воспитатели будут разговаривать и на русском языке. Большинство воспитанников будут ясельного возраста, от одного года до трех лет, — всего 120 человек. Остальные дети дошкольного возраста, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что в Елабуге началось строительство новой трехэтажной школы с двумя бассейнами на 1 224 места. Она войдет в комплекс полилингвального образовательного центра, и обучение в ней будет проводиться на трех языках — русском, английском, татарском.

