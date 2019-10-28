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В Елабуге открылся новый детсад с обучением на трех языках

12:56, 28.10.2019 1
В Елабуге открылся новый детсад с обучением на трех языках
Фото: pixabay.com

В Елабуге открылся новый детский сад №40 «Созвездие», который был возведен в микрорайоне «Колосовка».

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, оно является частью полилингвального комплекса. Воспитанники будут обучаться здесь сразу на нескольких языках — русском, татарском и английском.

Отмечается, что в штат принимали воспитателей, владеющих в совершенстве английским или татарским языками.

Так, планируется, что до обеда будет вестись обучение на английском языке, а после обеда — на татарском. В перерыве воспитатели будут разговаривать и на русском языке. Большинство воспитанников будут ясельного возраста, от одного года до трех лет, — всего 120 человек. Остальные дети дошкольного возраста, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что в Елабуге началось строительство новой трехэтажной школы с двумя бассейнами на 1 224 места. Она войдет в комплекс полилингвального образовательного центра, и обучение в ней будет проводиться на трех языках — русском, английском, татарском.

ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 окт
    Молодцы. Мы рады. Своих детей отдадим в такие садики и школы. Рахмат бик зур.
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