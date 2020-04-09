В татарстанскую ИК-5 завезли тесты на коронавирус

Фото: "Реальное время"

100 тестов для выявления признаков опасной инфекции поступили сегодня в зеленодольскую колонию строгого режима №5 в Татарстане. Об этом «Реальному времени» сообщили в ОНК Татарстана, представители которой сегодня побывали в этой колонии с проверкой.



«Все меры для защиты в колонии предпринимаются, в санчасти в данный момент находятся 13 человек, температурящих среди них нет. Медикаменты в наличии», — комментирует увиденное Гулия Балафендиева, член ОНК, эксперт общественной палаты РТ и руководитель Центра правовой помощи мигрантам и иным социально незащищенным слоям населения РТ «Юридическая клиника».

Медики заверили проверяющих — признаков коронавируса ни у кого из осужденных в данный момент нет, анализы на предмет данной инфекции проводились и ранее.

По словам Балафендиевой, в колонии приняты меры, чтобы не допустить проноса болезни с воли. На проходной члены ОНК и представитель прокуратуры прошли обязательную обработку рук антисептиком и проверку тепловизором. «Даже записали, у кого какая», — говорит она.

Напомним, накануне фонд «Общественный вердикт» распространил информацию о возможном заражении «короной» в ИК-5, сославшись на данные от родственников осужденных. Сегодня эти данные в УФСИН по РТ опровергли.