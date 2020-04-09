МВД Татарстана реконструирует отделение с ИВС в Заинске за 256 млн рублей

МВД Татарстана объявило тендер на реконструкцию административного здания в Заинске с изолятором временного содержания. Ведомство готово потратить на эти цели до 256,6 млн рублей.

Согласно сообщению на портале госзакупок, заявки принимаются с 8 по 17 апреля, в последний же день предполагается провести аукцион.

Из технической документации следует, что заказчику требуются фундаментные работы, устройство входных групп, фасадов и кирпичная кладка. Потребуются внутренняя отделка, устройство кровли и многое другое.