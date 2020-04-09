Новости общества

18:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МВД Татарстана реконструирует отделение с ИВС в Заинске за 256 млн рублей

12:53, 09.04.2020
МВД Татарстана реконструирует отделение с ИВС в Заинске за 256 млн рублей

МВД Татарстана объявило тендер на реконструкцию административного здания в Заинске с изолятором временного содержания. Ведомство готово потратить на эти цели до 256,6 млн рублей.

Согласно сообщению на портале госзакупок, заявки принимаются с 8 по 17 апреля, в последний же день предполагается провести аукцион.

Из технической документации следует, что заказчику требуются фундаментные работы, устройство входных групп, фасадов и кирпичная кладка. Потребуются внутренняя отделка, устройство кровли и многое другое.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров