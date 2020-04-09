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В Альметьевске появится лазерный арт-объект "«Нет места лучше дома» на трех языках

11:41, 09.04.2020

Новый арт-объект появится в Альметьевске. Этим вечером жители соседних со зданием АПТС №2 (Альметьевск, ул. Белоглазова, 62) могут наблюдать лазерно-графическое высказывание на трех языках: «Нет места лучше дома / Өеңнән яхшы урын юк / There’s no place like home».

Лазерно-графическая инсталляция будет работать весь период самоизоляции, передает пресс-служба Минкульта РТ.

Общество Татарстан
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