Эрвин Нгапет выставил на аукцион свои кроссовки, чтобы помочь медикам в борьбе с коронавирусом

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Волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет выставил на благотворительный аукцион кроссовки. Деньги от продажи обуви спортсмена планируют направить в помощь Фонду больниц Парижа и Франции.

В этих кроссовках Нгапет выиграл олимпийский отборочный турнир 2020 года. Они будут украшены автографом.



«Мы хотим помочь героям медицинской профессии и больничного фонда. Поскольку я знаю, каково получить это заболевание, я готов расстаться с парой кроссовок, которая мне очень дорога. В них я играл в финале олимпийского отборочного турнира», — поделился волейболист на своей странице в соцсети.

