Минэнерго РФ: Россия готова сократить добычу в рамках ОПЕК+ на 14%

Россия готова сократить добычу в рамках сделки стран — производителей нефти ОПЕК+ на 14% от уровня I квартала 2020 года, или на 1,6 млн баррелей в сутки.

Об этом ТАСС заявил представитель Минэнерго РФ.

Напомним, что встреча по новой сделке ОПЕК+ назначена на четверг, 9 апреля.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» может сократить добычу на 10—15%, если Россия заключит новое соглашение в рамках ОПЕК+. В компании подчеркнули, что при ограничении на несколько месяцев оно будет абсолютно «безболезненным».

