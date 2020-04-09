Пользователи соцсетей оценили, как Путин сравнил коронавирус с нашествием половцев
Вчера президент России Владимир Путин в ходе выступления перед главами регионов сравнил пандемию коронавируса с нашествием половцев и печенегов.
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал глава государства.
«Реальное время» собрало сообщения в соцсетях с реакцией на сравнение Путина.
путин до карантина vs путин после карантина pic.twitter.com/qJj9CZFZQS— голубева (@greenlightoff) April 8, 2020
Путин: Победили половцев, победим и эту заразу— РИП Новости (@riarip) April 8, 2020
Половцев: pic.twitter.com/dINMJ2X77p
Согласно последним исследованиям лаборатории «Вектор», коронавирус появился в результате скрещивания печенегов с половцами— Mikhail Zelenskiy (@Zforever) April 8, 2020
Я: Надеюсь, Путин перестанет постоянно вспоминать про Великую Отечественную и найдёт, чем ещё Россия может гордиться.— Денис Чужой просит вас не выходить на улицу (@fe_city_boy) April 8, 2020
Путин: Печенеги.
то есть он дочитал учебники истории уже до печенегов, посол Польши может выдыхать пока, Константинополь наготове— Артем Беседин (@asbesedin) April 8, 2020
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Хочу наклейку на авто, чтобы там было изображение печенега и «Можем повторить»— Konstantin Panphilov (@panphilov) April 8, 2020
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