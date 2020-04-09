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Пользователи соцсетей оценили, как Путин сравнил коронавирус с нашествием половцев

02:37, 09.04.2020
Пользователи соцсетей оценили, как Путин сравнил коронавирус с нашествием половцев
Фото: kremlin.ru

Вчера президент России Владимир Путин в ходе выступления перед главами регионов сравнил пандемию коронавируса с нашествием половцев и печенегов.

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал глава государства.

«Реальное время» собрало сообщения в соцсетях с реакцией на сравнение Путина.

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