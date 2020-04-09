Пользователи соцсетей оценили, как Путин сравнил коронавирус с нашествием половцев

Вчера президент России Владимир Путин в ходе выступления перед главами регионов сравнил пандемию коронавируса с нашествием половцев и печенегов.



«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал глава государства.

«Реальное время» собрало сообщения в соцсетях с реакцией на сравнение Путина.

путин до карантина vs путин после карантина pic.twitter.com/qJj9CZFZQS — голубева (@greenlightoff) April 8, 2020

Путин: Победили половцев, победим и эту заразу

Половцев: pic.twitter.com/dINMJ2X77p — РИП Новости (@riarip) April 8, 2020

Согласно последним исследованиям лаборатории «Вектор», коронавирус появился в результате скрещивания печенегов с половцами — Mikhail Zelenskiy (@Zforever) April 8, 2020

Я: Надеюсь, Путин перестанет постоянно вспоминать про Великую Отечественную и найдёт, чем ещё Россия может гордиться.



Путин: Печенеги. — Денис Чужой просит вас не выходить на улицу (@fe_city_boy) April 8, 2020

то есть он дочитал учебники истории уже до печенегов, посол Польши может выдыхать пока, Константинополь наготове — Артем Беседин (@asbesedin) April 8, 2020