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Путин сравнил пандемию коронавируса с нашествием половцев

16:07, 08.04.2020 2
Путин сравнил пандемию коронавируса с нашествием половцев
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам сравнил пандемию коронавируса с нашествием половцев и печенегов.

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал он.

По его слова, он понимает, что накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем, а также нарушен привычный ритм жизни.

«Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — отметил Путин.

«Реальное время» вело прямую трансляцию обращения главы государства.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал он.
    Очень полит корректно! Вот бы сказал, что и французы и немцы ее терзали....
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    Анонимно 08 апр
    ...мамонты посевы вытаптывали!
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