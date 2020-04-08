Путин сравнил пандемию коронавируса с нашествием половцев

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам сравнил пандемию коронавируса с нашествием половцев и печенегов.

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — сказал он.

По его слова, он понимает, что накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем, а также нарушен привычный ритм жизни.

«Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — отметил Путин.

«Реальное время» вело прямую трансляцию обращения главы государства.