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Татарстан направил средства на борьбу с пандемией коронавируса из резервного фонда

18:26, 08.04.2020
Татарстан направил средства на борьбу с пандемией коронавируса из резервного фонда
Фото: realnoevremya.ru

Министерство финансов Татарстана сообщило, что средства на мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса выделяются из резервного фонда.

При этом изменение текущих параметров бюджета не планируется.

Как пишет «Интерфакс», большинство других регионов Приволжского федерального округа также используют на эти цели средства из своих резервных фондов.

Однако, например, глава Башкирии Радий Хабиров поручил муниципалитетам пересмотреть бюджеты, которые должны учитывать потенциальную возможность тяжелых последствий от коронавируса.

Ранее сообщалось, что правительство России готовит антикризисный план поддержки экономики из-за коронавируса. Планируется, что будет создан фонд в 300 млрд рублей за счет оптимизации бюджетных расходов.

ЭкономикаБюджет Татарстан
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