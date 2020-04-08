Инспекторы Госалкогольинспекции РТ за день выявили 25 нарушителей режима самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане сотрудники Госалкогольинспекции РТ только за один день, 7 апреля, составили 25 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. С начала недели около 50 сотрудников ведомства ежедневно дежурят для этих целей.

«Работа ведется по графику с сотрудниками других контролирующих органов», — сообщает пресс-служба Госалкогольинспекции РТ.

Напомним, что в начале недели президент Татарстана Рустам Минниханов расширил список чиновников, которые могут штрафовать граждан. В список этот попали представители различных республиканских ведомств, а протоколы они могут составлять только по одному виду нарушений — нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Эта мера была применена для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.