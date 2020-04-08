В Татарстане отдали под суд главу исполкома Муслюмовского района

Фото: "Реальное время"

В превышении полномочий с тяжкими последствиями обвиняют 35-летнего и.о. руководителя исполкома Муслюмовского района Ильнура Ахметова. Его дело направлено в суд, сообщил сегодня «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следователей, под суд Ахметова привело его указание о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию небезопасного здания магазина, с которого в мае 2018-го ветер сорвал кровлю, и она обрушилась на одну из продавщиц. Женщина скончалась через несколько часов.

Свою причастность к преступлению чиновник не признает. Его подельником в Следкоме считают предпринимателя Ару Григоряна, который задним числом смог узаконить проведенную даже без проектной документации реконструкцию объекта. Вину в причинении смерти по неосторожности бизнесмен уже признал.