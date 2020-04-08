«Технониколь» запустит в Заинске производство субстратов для гидропоники за 80 млн рублей

Компания «Технониколь» начнет производство субстратов для гидропонного выращивания растений на заводе каменной ваты в Татарстане. В проект планируется вложить 79 млн рублей.

Запустить новую линию компания рассчитывает уже в сентябре 2020 года. Мощность линии может достигать 40 тысяч куб. м готовой продукции в год и будет варьироваться в зависимости от потребности рынка, сообщает пресс-служба «Технониколь».

Предполагается, что субстрат для гидропоники будет распространяться не только в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах, но и пойдет на экспорт в Казахстан.

Для размещения производства субстратов уже ведется строительство цеха и расширяется площадь крытых складских помещений.

Ранее уже сообщалось, что «Технониколь» увеличит инвестиции в завод каменной ваты, расположенный в Заинске, в два раза. В 2020 году их размер составит 156 млн рублей, против 70 млн в 2019-м.

