«Технониколь» планирует вложить в завод каменной ваты в Татарстане 156 млн рублей

Компания «Технониколь» намерена увеличить инвестиции в завод каменной ваты, расположенный в Заинске, в два раза. В 2020 году их размер составит 156 млн рублей, против 70 млн в 2019-м.

Эти деньги будут направлены на модернизацию, повышение качества продукции и экологические проекты.

Предприятие намерено обновить лабораторное оборудование, заменить устройства мониторинга первичного ковра каменной ваты, модернизировать участки распиловки и транспортер, обеспечивающий заданную плотность материала.

На замену элементов системы очистки дымовых газов и освещения выделено 50 млн рублей, сообщили в компании.

Отмечается, что в 2019 году заинский «Завод ТЕХНО» выпустил более 2,3 млн куб. м базальтовой изоляции. Предприятие организовало производство 9 новых видов продукции, в том числе для утепления стен, пола, кровли, штукатурного фасада и звукозащиты, а также универсальной теплоизоляции.

Ранее совладелец «Технониколь» Сергей Колесников рассказал «Реальному времени», что в 2007—2008 годах в заинское предприятие было вложено около 2 млрд рублей. В последующие годы на модернизацию производства компания направила еще около 1 млрд рублей.