Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на вывоз россиян из-за рубежа и на компенсации

Премьер-министр РТ Михаил Мишустин распорядился выделить 3,5 млрд рублей туроператорам на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа, а также для возмещения части затрат, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Выделить Ростуризму из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 3,5 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий туроператорам на возмещение затрат», — гласит документ.

Контроль за реализацией средств возложен на Ростуризм. Доклад о целевом использовании средств будет предоставлен до 1 октября 2020.

