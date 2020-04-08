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Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на вывоз россиян из-за рубежа и на компенсации

11:13, 08.04.2020 2

Премьер-министр РТ Михаил Мишустин распорядился выделить 3,5 млрд рублей туроператорам на возмещение расходов на вывоз россиян из-за рубежа, а также для возмещения части затрат, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Выделить Ростуризму из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 3,5 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий туроператорам на возмещение затрат», — гласит документ.

Контроль за реализацией средств возложен на Ростуризм. Доклад о целевом использовании средств будет предоставлен до 1 октября 2020.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    Когда прекратится это безобразие- разбазаривание госсредств? Эти зарубежные курортники и их организаторы- турфирмы годами (!) вывозили средства из страны- миллиарды, поднимали экономики Турции, Таиланда и прочих доминикан.. Что они дали стране? Теперь опять их поддерживать госмиллиардами?!. Мешочек сухарей им на дорогу и пусть идут пешком.
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  • Анонимно 08 апр
    Согласен! Зная о проблемах из-за пандемии они сами выбрали этот путь
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