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В Казани вырос спрос на аренду коттеджей

10:21, 08.04.2020
В Казани вырос спрос на аренду коттеджей
Фото: Реальное время

В столице РТ вырос спрос на аренду коттеджей. Об этом говорят данные аналитиков ЦИАН.

По сравнению с мартом 2019 года, количество просмотров объявлений о коттеджах в Татарстане увеличилось за месяц на 56%. Повышенная активность потенциальных арендаторов наблюдалась с с 24 марта, передает «РБК Татарстан».

Относительно марта 2019 года спрос на аренду загородных домов в Казани вырос в 1,5 раза. Это меньше, чем в Санкт-Петербурге, где жители быстрее отреагировали на ситуацию с поиском дома на период самоизоляции. Сейчас же переехать в загородный дом проблематичней.

Общество Татарстан
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