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В России зафиксировано 1 175 новых случаев заражения коронавирусом

10:47, 08.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зафиксировано 1 175 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 1175 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорят данные федерального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число заболевших достигло 8 672. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Выздоровели 494 человека.

Напомним, что вчера в России было выявлено 1154 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общество
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