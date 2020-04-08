В России зафиксировано 1 175 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 1175 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорят данные федерального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Таким образом, общее число заболевших достигло 8 672. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Выздоровели 494 человека.
Напомним, что вчера в России было выявлено 1154 новых случаев заболевания коронавирусом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым