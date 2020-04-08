Эксперт КХЛ рассказал о редком качестве тренера «Ак Барса» Квартальнова

Двукратный олимпийский чемпион и эксперт по КХЛ Александр Кожевников оценил работу Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера казанского «Ак Барса».

«Квартальнов качественно провел регулярный чемпионат с «Ак Барсом» и мог добиться многого в плей-офф. Этот тренер последовательно применяет свою систему игры во всех командах, включая нынешнюю. И, судя по результатам, она показывает свою эффективность. А доверие к молодежи, ее внедрение в состав, отсутствие боязни, что она будет ошибаться на уровне КХЛ, — вообще редкая черта для тренеров. За счет этого у «Ак Барса» хорошие перспективы с Квартальновым и на следующий сезон», — сказал Кожевников.

Квартальнов возглавил «Ак Барс» перед началом прошедшего сезона, сменив на посту тренера казанцев Зинэтулу Билялетдинова.

Под руководством нового наставника, казанский клуб выиграл регулярный чемпионат в Восточной конференции и занял второе место в КХЛ. В плей-офф «Ак Барс» успешно прошел первый раунд, в четырех матчах одолев «Нефтехимик» (4:0). В полуфинале Востока казанцы должны были встретиться с уфимским «Салаватом Юлаевым», но КХЛ досрочно завершил розыгрыш Кубка Гагарина из-за коронавируса.

На прошлой неделе генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что в клубе намерены продлить контракт с тренерским штабом Квартальнова.