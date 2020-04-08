Семья сотрудницы казанского детсада шьет маски и раздает прохожим — видео

Не богачи, не члены волонтерского движения, а обычные казанцы Юлия Каранова — воспитатель детского сада №324, что в Дербышках, и ее муж Артем, в период пандемии решили помогать землякам. Сами. По собственной инициативе.

— Мы решили сшить маски для себя и для своих родственников. Сшили, все раздали. Выходя в магазины, мы увидели пожилых людей, которые никак себя не защищали. И нами было принято решение — раздобыть ткани, сшить большее количество масок, и теперь почти каждый день мы выезжаем для раздачи масок нуждающимся, — рассказал Артем в своем видео.

Раздавать маски стараются именно людям старшего возраста — тем, кто находится в группе повышенного риска, а в условиях дефицита средств индивидуальной защиты, как сегодня модно называть обычные медицинские маски, особо уязвимые, нуждающиеся в помощи.

Часть времени в период самоизоляции супруги кроят и шьют маски из купленного за свой счет материала, а часть — на собственном автомобиле, за свой же счет, ездят по поселку Дербышки и раздают чистые и тщательно упакованные в пакеты маски тем, кому они действительно нужны.

Видео молодая семья решила записать не ради популярности. Те, кто получил от них такие необходимые в разгул пандемии подарки, благотворителей и не узнают. Карановы четко соблюдают требования медиков: маски в местах общественного пользования и при общении на улице — не снимать. Своим роликом они надеются подвигнуть и других татарстанцев на простой, в сущности, шаг: сделать маску не только для себя, но еще несколько для тех, кто сам сшить ее не может или не умеет.