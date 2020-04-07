В Казани на свалке нашли архивные документы крупнейшего банка

В Казани на незаконной свалке у гаражей по улице Камиля Якуба экологи нашли архивные документы крупного банка.

Площадь захламления составила более 100 кв. метров. Специалисты Минэкологии РТ начали административное расследование по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления» (ст.8.2 ч.1 КоАП РФ), передает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что казанская фирма «ТНСтрой» выполнит работы по рекультивации свалки в Кировской области.

