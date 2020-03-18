Фирма из Казани займется рекультивацией свалки в Кировской области

Фото: Максим Платонов

Казанская фирма «ТНСтрой» выполнит работы по рекультивации свалки в Кировской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Муниципальные контракты на рекультивацию свалки под Кировом уже заключены. Работы будет выполнять ООО «ТНСтрой» (г. Казань). Подрядчиком по осуществлению строительного контроля станет ООО «ЦентрГео Технологий» (г. Киров). Работы должны быть завершены до 31 октября 2020 года.

Свалка эксплуатировалась 39 лет. За это время там скопилось 91 тыс. кв. м отходов. Ее площадь составляет около 7 гектаров.

