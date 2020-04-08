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В Казани заметили Ferrari, разъезжающий по городу во время режима самоизоляции — видео

03:20, 08.04.2020
В Казани заметили Ferrari, разъезжающий по городу во время режима самоизоляции — видео
Фото: скриншот

В Казани заметили Ferrari, катающийся по городу во время режима самоизоляции. Видео прислал читатель «Реального времени».

https://vk.com/video-85466065_456239498

По его словам, на автомобиле приехали москвичи, прибывшие в столицу Татарстана в небольшой отпуск.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов существенно расширил список чиновников, которые могут штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции и выход из дома без соответствующего разрешения.

ОбществоАвто Татарстан
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