Тренер молодежной сборной России заявил о коррупции в отечественном хоккее

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о проблемах развития хоккея в нашей стране.

«Мы должны делать для нашей страны хорошие команды. А у нас в МХЛ — страшная коррупция, в ВХЛ — страшная коррупция, в КХЛ — засилье ветеранов.

А спорт везде омолаживается. Мы не можем терять этих ребят», — сказал Ларионов.

Напомним, накануне молодежная сборная России уступила в финале чемпионата мира канадцам (3:4), ведя по ходу матча в две шайбы.