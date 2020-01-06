Тренер молодежной сборной России заявил о коррупции в отечественном хоккее
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о проблемах развития хоккея в нашей стране.
«Мы должны делать для нашей страны хорошие команды. А у нас в МХЛ — страшная коррупция, в ВХЛ — страшная коррупция, в КХЛ — засилье ветеранов.
А спорт везде омолаживается. Мы не можем терять этих ребят», — сказал Ларионов.
Напомним, накануне молодежная сборная России уступила в финале чемпионата мира канадцам (3:4), ведя по ходу матча в две шайбы.СпортХоккейОбщество
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