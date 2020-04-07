Экс-директора школы-интерната в Татарстане заподозрили в присвоении около 600 тыс. рублей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора школы-интерната Лаишевского района Татарстана. Ее подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, подлоге и мошенничестве.

По предварительным данным, женщина присвоила порядка 600 тыс. рублей. В 2017 году она фиктивно трудоустроила людей и забирала их зарплаты. С этого она получила 200 тыс. рублей.

Также экс-директор получила 88 тысяч рублей, установив себе так называемую учебную нагрузку. Кроме того, она могла снимать деньги, которые отправлялись на решения задач школы, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд для рассмотрения по существу.