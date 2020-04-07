На ТНВ стартует новый проект «Сделано в Татарстане» — видео

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На телеканале ТНВ и радио «Болгар радиосы» началась акция «Сделано в Татарстане» (Made in Tatarstan). Старт проекта был дан в воскресенье в сюжете ТНВ в программе «Семь дней».

В рамках проекта зрители ТНВ увидят имиджевые и информационные сюжеты о лучших предприятиях и товаропроизводителях республики на татарском и русском языках в программах «Семь дней», «Татарстан хэбэрлэре» и «Новости Татарстана», «Здравствуйте» и «Манзара», сообщается на сайте телеканала.

«Будем рассказывать о тех, кто работает, кто, несмотря ни на что, продолжает созидать, кто, что называется, обеспечивает нам хлеб насущный, в прямом и переносном смысле. И начать мы решили не с гигантов татарстанской индустрии, о них в следующих программах, а с Зеленодольского хлебокомбината, предприятия, которое успешно работает уже 60 лет, пережило несколько кризисов, но никогда не переставало печь хлеб», — заявил гендиректор ТНВ Ильшат Аминов в эфире ТНВ.