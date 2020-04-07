«Люди в Татарстане банкротятся семьями»

Фото: Максим Платонов

Шквальный рост личных банкротств

Количество личных банкротств в России выросло, как следует из свежих данных сервиса «Федресурс» за январь — март 2020 года. В этот период суды вынесли 22 356 решений о личных банкротствах граждан, что на 68% больше, чем за тот же период прошлого года.

Татарстан в этом вопросе не сильно отклоняется от федерального показателя — за три месяца 2020 года в республике приняли 566 решений о личном банкротстве граждан. Таким образом, по чистому количеству банкротств республика не попадает даже в топ-10 регионов — мы расположились на 13-м месте. Лидируют в нем, как обычно, Москва (1451 личное банкротство) и Московская область. А вот соседний Башкортостан довольно высоко — на четвертом месте. Там за три месяца вынесено 976 решений о личном банкротстве.

«Реальное время» подсчитало темпы прироста банкротств по регионам за первый квартал год к году, и оказалось, что Башкирия с 70% прироста и Татарстан с 71,5% — глубоко внизу рейтинга, на 40 и 41 месте соответственно. Лидерами стали Камчатский край (671,4% прироста), Ингушетия (600%) и Омская область (433,3%). Правда, в этих регионах количество личных банкротств исчисляется десятками, а не сотнями случаев (в Ингушетии и вовсе зафиксировано семь случаев с начала года, но годом ранее за этот период в республике образовался всего один банкрот). Если составить рейтинг по приросту случаев личного банкротства, то Башкирия и Татарстан окажутся на 40 и 41 местах соответственно.

Рост количества банкротств — результат правовой осведомленности

Взрывной рост количества личных банкротств в России объясняется пока даже не коронавирусом: он пока не успел внести свой вклад в статистические данные. Дело в том, что граждане теперь лучше знают свои права и чаще обращаются в суд с просьбой о банкротстве (как следует из отчета Федресурса, 93% дел о личном банкротстве инициируют сами должники, 5,6% — кредиторы и только 1,4% — налоговики).

Валентина Зебницкая, руководитель федеральной юридической компании «Стопдолг», объяснила «Реальному времени»:

«Рост количества банкротящихся граждан связан, в первую очередь, с тем, что гораздо больше людей теперь знают о своих правах и возможностях. Закон о банкротстве физических лиц позволяет должнику списывать накопившиеся долги и начинать жизнь с чистого листа. Закон вступил в силу еще в 2015 году, но потребовалось время для того, чтобы наработать юридическую практику, и для того, чтобы донести до граждан все плюсы этого закона. Это происходит постепенно.

Сейчас мы ежегодно наблюдаем рост количества банкротов, и это хорошая новость. Рост этого показателя нужно воспринимать позитивно. Это означает, что у россиян растет финансовая и правовая грамотность: они меньше копят долги, штрафы и пени. Процедура банкротства перестает восприниматься как что-то негативное. Прежде всего, это заслуга юридических компаний: они проводят просветительскую работу, нарабатывают юридическую практику в разных регионах.

Чаще всего люди проходят процедуру банкротства, избавляются от долгов и делятся своим опытом с друзьями и близкими. Работают рекомендации и «семейный» подход к решению проблем. Например, наша практика работы в Татарстане демонстрирует интересный факт: люди стали банкротиться семьями. Это можно назвать региональной особенностью. Такой же тренд прослеживается, например, в Калмыкии и Башкортостане.

Процедуру обещают сделать еще более доступной. Активно обсуждается упрощенная процедура банкротства (без арбитражного управляющего) и внесудебное банкротство (без суда, через арбитражного управляющего) для граждан с небольшой суммой долга. Можно ожидать минимум трехкратный рост количества банкротов в стране после того, как процедура станет более доступной».

В вопросе личных банкротств граждан в последнее время действительно многое меняется: оказывает влияние кризис, вызванный пандемией COVID-19, также Госдума рассматривает законопроект о введении института внесудебных банкротств для граждан с небольшим объемом долгов. Но, как отмечают в «Федресурсе», все эти факторы окажут реальное влияние на количество личных банкротств еще нескоро.

— Текущая тенденция — следствие наработки технологий и практики, а также распространения информации о возможностях процедуры. Последствия кризиса в виде неизбежного ускорения роста числа банкротств, особенно в случае его упрощения законодателем, мы увидим не ранее чем через год, — считает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Компании банкротятся меньше



Что касается компаний, то здесь наблюдается противоположная тенденция. В первом квартале 2020 года в России было принято 2 607 решений о введении конкурсного производства, что на 11,2% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

В подавляющем большинстве случаев (74,1%) инициировали процедуру несостоятельности кредиторы компании, а сами должники — только в 8,2% случаях, отмечают в «Федресурсе».

Как подсчитало «Реальное время», в Татарстане за этот период обанкротились 64 компании, еще в 69 компаниях ввели другие процедуры банкротства — наблюдение, финансовое оздоровление или внешнее управление. За тот же период 2019 года обанкротились 79 компаний, в 91 компании ввели наблюдение.

Александр Артемьев